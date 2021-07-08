Экономика ЕС восстановилась быстрее благодаря прогрессу в кампании по вакцинации от COVID-19– Еврокомиссия

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Показатели экономической активности в странах Европейского Союза в первом квартале текущего года превысили ожидания, а улучшение ситуации в области здравоохранения привело к более скорейшему ослаблению ограничений в борьбе с пандемией во втором квартале, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Европейская комиссия опубликовала промежуточный экономический прогноз, который охватил годовой и квартальный ВВП, параметры инфляции на следующий год для всех государств-членов, а также совокупные показатели ЕС и еврозоны.

Согласно текущему экономическому прогнозу, экономика ЕС должна вырасти на 4,8% в этом году и на 4,5% в 2022 году.

По сравнению с предыдущим прогнозом, сделанным весной текущего года, темпы роста на 2021 год оказались значительно выше. Реальный ВВП, по прогнозам, вернется к докризисному уровню в последнем квартале 2021 года как в ЕС, так и в зоне евро.

Ожидается, что рост усилится в силу нескольких факторов. Во-первых, деловая активность в первом квартале года превзошла ожидания Евроинститутов. Во-вторых, эффективная стратегия в борьбе с пандемией и прогресс в области вакцинации привели к снижению числа новых инфекций и госпитализаций, что, в свою очередь, позволило государствам-членам ЕС вновь открыть свою экономику.

Положительный эффект особо почувствовали на себе предприятия сферы услуг. Оптимистичные результаты опросов потребителей и предприятий свидетельствуют о том, что уже наблюдается значительный рост частного потребления.

Кроме того, проглядываются признаки оживления туристической активности внутри ЕС, которая выиграла от внедрения нового цифрового европейского сертификата с 1 июля.

В совокупности эти факторы могут «перевесить» неблагоприятные последствия временной нехватки ресурсов и роста затрат, сказывающихся в отдельных частях производственного сектора, говорится в докладе Еврокомиссии.

Частное потребление и инвестиции станут основными движущими силами роста экономики ЕС. Кроме того, прогнозируется подъем показателей занятости, которая будет развиваться в тандеме с экономической активностью.

Сильный рост основных торговых партнеров ЕС также должен принести пользу экспорту европейских товаров, в то время как европейский экспорт услуг будет испытывать сложности от сохраняющихся ограничений для международного туризма.

Ожидается, что Фонд восстановления и устойчивости ЕС внесет свой значительный вклад в обеспечение экономического роста континента.

Совокупные средства созданного Фонда восстановления и устойчивости составили порядка 1,2% от реального ВВП ЕС в 2019 году.

Прогноз по инфляции в 2021-2022 годах также был пересмотрен в сторону повышения. Ожидается, что рост цен на энергоносители и сырьевые товары, «узкие места» в производстве из-за нехватки производственных мощностей и некоторых исходных компонентов и сырья, а также высокий спрос как внутри страны, так и за рубежом, окажут давление на потребительские цены в 2021 году. В 2022 году это давление должно постепенно ослабеть по мере устранения производственных ограничений и сближения спроса и предложения, считают эксперты Еврокомиссии.

Соответственно, инфляция в ЕС в 2021 году прогнозируется в среднем на уровне 2,2% (+0,3 по сравнению с весенним прогнозом) и 1,6% в 2022 году (+0,1).

В зоне евро инфляция, по прогнозам, составит в среднем 1,9% в 2021 году (+ 0,2) и 1,4% в 2022 году (+0,1).

Неопределенность и риски, связанные с перспективами роста, высоки, но в целом остаются сбалансированными, говорится в промежуточном прогнозе ЕС.

Риски распространения новых вариантов вируса COVID-19 подчеркивают важность дальнейшего ускорения кампаний вакцинации.

Валдис Домбровскис, исполнительный вице-президент Еврокомиссии по экономике отметил: «Европейская экономика уверенно возвращается на свои позиции, и все элементы «встают на свои места». Европейские экономики смогли восстановиться быстрее, чем ожидалось, благодаря эффективной стратегии сдерживания и прогрессу в области вакцинации».

Паоло Джентилони, комиссар ЕС по экономике считает, что в этом году экономика ЕС будет демонстрировать самый быстрый рост за последние десятилетия, чему способствует высокий спрос как внутри страны, так и во всем мире.

«Крайне важно, чтобы мы удвоили наши усилия по вакцинации, опираясь на впечатляющий прогресс, достигнутый в последние месяцы: распространение варианта Дельты является ярким напоминанием о том, что мы еще не вышли из тени пандемии» - сказал Паоло Джентилони.

Следующим экономическим прогнозом Европейской комиссии станет экономический прогноз на осень 2021 года, который планируется в ноябре текущего года.



