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    Экономика ЕС во втором квартале сократилась на рекордные 11,9%

    31 Июля 2020, 19:24

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - ВВП Европейского союза в апреле-июне сократился на 11,9% по сравнению с первым кварталом 2020 года. Об этом говорится в опубликованных в пятницу предварительных оценках статистического агентства «Евростат», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По сравнению с показателями второго квартала прошлого года падение ВВП стран ЕС составило 14,4%. Это наибольшее сокращение экономики Евросоюза за 25 лет - с тех пор как ведется статистика.

    Среди стран ЕС больше всего пострадала экономика Испании: там ВВП снизился на 18,5%. На втором и третьем местах - Португалия и Франция, с -14,1% и -13,8% соответственно. Наименее экономический рост пострадал в Литве - там экономика сократилась на 5,1%.

    Пугающие данные по росту экономики ЕС были опубликованы на следующий день после того, как Германия сообщила о рекордном квартальном сокращении ВВП на 10,1%.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Экономика Евросоюз
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