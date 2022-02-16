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    Экономическую контрабанду на 97 млн тенге пресекли сотрудники АФМ РК

    16 Февраля 2022, 16:08

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу расследует уголовное дело по экономической контрабанде на сумму более 97 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

    «Территориальным департаментом АФМ по Туркестанской области расследуется уголовное дело по статье 234 части 2 УК РК «Экономическая контрабанда» в отношении ТОО.

    Контрабанда была пресечена на таможенном посту «Капланбек» Сарыагашского района при досмотре девяти автотранспортных средств с товаром – растительное масло отечественного производства, направлявшихся из Республики Казахстан в Республику Афганистан.

    Стоимость контрабандного товара составила более 97 млн тенге.

    В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит», - говорится в публикации пресс-службы АФМ РК.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Туркестанская область Борьба с преступностью Экономика
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