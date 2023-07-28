Экономическое сотрудничество Казахстана и Азербайджана выходит на новый уровень

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Экономическое сотрудничество Казахстана и Азербайджана выходит на новый уровень. Об этом было заявлено на встрече посла Республики Казахстан в Азербайджане Алима Байеля с министром экономики Азербайджанской Республики Микаилом Джаббаровым, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи Алим Байель отметил, что взаимные визиты Глав государств Казахстана и Азербайджана, состоявшиеся в прошлом и текущем году, фактически открыли новый этап в двустороннем сотрудничестве. Дипломат также подчеркнул результативность официального визита Премьер-Министра Казахстана в Азербайджан в июне этого года, в рамках которого было подписано 11 совместных документов.

Большое значение имеют документы о создании совместного предприятия между железными дорогами Казахстана, Азербайджана и Грузии, о создании совместного предприятия по прокладке волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря, а также об увеличении объемов транспортировки казахстанской нефти через Азербайджан.

Микаил Джаббаров подтвердил заинтересованность в форсировании казахстанско-азербайджанского экономического сотрудничества в текущей турбулентной геоэкономической ситуации. Министр выразил готовность Азербайджана к скорейшей реализации таких проектов, как поставка железнодорожных локомотивов казахстанского производства в Азербайджан и поставка азербайджанских судов в Казахстан. В ходе беседы он обратил внимание на важность цифровизации Срединного коридора (ТМТМ), создания транспортно-логистической системы по принципу единого окна.

Микаил Джаббаров также предложил рассмотреть возможность совместного участия Казахстана и Азербайджана в нефтегазовых проектах как в акватории Каспия, так и в других регионах. Кроме того, азербайджанский министр отметил важность Казахстана в качестве надежного производителя и поставщика зерновых культур.

Посол Алим Байель также выдвинул ряд инициатив, направленных на углубление культурно-гуманитарного и экономического сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном.

В этом контексте необходимо отметить положительную динамику торгово-экономического сотрудничества двух стран. По итогам 5 месяцев 2023 года товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном вырос на 50% (с $162,5 млн до $243,6 млн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала 2023 года перевозки по Среднему коридору (ТМТМ) превысили 1 млн тонн, увеличившись на 64%. Казахстан также готов нарастить экспорт продукции в Азербайджан по 100 товарным позициям на сумму свыше 300 млн долларов для доведения годового объема двусторонней торговли в 1 млрд долларов в соответствии с поручением Глав государств. В июне текущего года с 32 до 42 рейсов в неделю увеличен лимит взаимных авиарейсов между Казахстаном и Азербайджаном.