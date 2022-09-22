Экономический рост Жамбылской области за 8 месяцев составил более 106%

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Итоги социально-экономического развития за 8 месяцев 2022 года подвели в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Объем промышленного производства области составил 111,4%. Произведено сельхозпродукции на 245,5 млрд тенге, рост составил 1,7%. Привлечено 236,5 млрд тенге инвестиций, что на 1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 102,7 млрд тенге проведены строительные работы, рост - 12,8%. Введено в эксплуатацию 385,4 тыс. кв. м жилья, что больше на 3,4% по сравнению с прошлым годом», - проинформировала руководитель областного управления экономики и бюджетного планирования Гульдана Жауынбекова.

Как сообщили в пресс-службе акимата Жамбылской области, по состоянию на 1 сентября доходы областного бюджета исполнены на 103,3% - это 364,4 млрд тенге. Бюджетные средства освоены на 98,5%.

По итогам 8 месяцев этого года экономический рост Жамбылской области составил 106,3% - об этом говорилось на недавнем аппаратном совещании под председательством главы региона Нуржана Нуржигитова.

Аким области отметил, что к привлечению инвестиций нельзя относиться пренебрежительно. Акимам районов и руководителям управлений, показавших низкие результаты, глава региона сообщил, что необходимо максимально использовать имеющийся потенциал области, усилить организационную работу.

Нуржан Нуржигитов раскритиковал работу по проведению осеннего экологического месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории и поручил ответственным лицам устранить недоработки. От ответственных лиц глава региона потребовал выполнить все плановые показатели по итогам девяти месяцев на 100%, сообщили в пресс-службе региона.



