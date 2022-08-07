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    • Экономический рост в Италии может замедлиться в ближайшие месяцы

    7 Августа 2022 17:14

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - После резкого ускорения во втором квартале итальянская экономика может замедлиться в ближайшие месяцы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Национальное статистическое агентство Италии ISTAT в своем квартальном отчете отметило, что падение производственной активности, потребительского доверия, высокая инфляция и увеличение торгового дефицита станут рисками снижения экономического роста Италии в ближайшей перспективе.

    «Сигналы замедления экономического роста и более высокой и более рассеянной инфляции по странам и секторам характеризуют нынешнюю международную структуру», - говорится в сообщении агентства ISTAT.

    Тем не менее, во втором квартале ВВП Италии увеличился на 1% по сравнению с предыдущим кварталом 2022 года.

    В июне текущего года индекс промышленного производства в Италии снизился второй раз подряд на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем.

    Благодаря оживленной экономической активности в июне число занятых увеличилось, в то время как безработных и неактивных людей сократилось. Уровень безработицы оставался стабильным на уровне 8,1%.

    «По предварительным оценкам, в июле темпы изменения индекса потребительских цен Италии в целом по стране (NIC) составили 7,9% в годовом исчислении (в июне - 8,0%)» - говорится в обзоре статистического агентства.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    #Экономика #Италия
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