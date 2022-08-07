Экономический рост в Италии может замедлиться в ближайшие месяцы

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - После резкого ускорения во втором квартале итальянская экономика может замедлиться в ближайшие месяцы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Национальное статистическое агентство Италии ISTAT в своем квартальном отчете отметило, что падение производственной активности, потребительского доверия, высокая инфляция и увеличение торгового дефицита станут рисками снижения экономического роста Италии в ближайшей перспективе.

«Сигналы замедления экономического роста и более высокой и более рассеянной инфляции по странам и секторам характеризуют нынешнюю международную структуру», - говорится в сообщении агентства ISTAT.

Тем не менее, во втором квартале ВВП Италии увеличился на 1% по сравнению с предыдущим кварталом 2022 года.

В июне текущего года индекс промышленного производства в Италии снизился второй раз подряд на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Благодаря оживленной экономической активности в июне число занятых увеличилось, в то время как безработных и неактивных людей сократилось. Уровень безработицы оставался стабильным на уровне 8,1%.

«По предварительным оценкам, в июле темпы изменения индекса потребительских цен Италии в целом по стране (NIC) составили 7,9% в годовом исчислении (в июне - 8,0%)» - говорится в обзоре статистического агентства.



