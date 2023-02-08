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    Экономические потери Турции в результате землетрясения могут составить 2% ВВП

    8 Февраля 2023, 18:11

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Экономические потери Турции в результате разрушительного землетрясения, обрушившегося на страну в понедельник утром, могут составить от 1 до 10 миллиардов долларов США, что примерно равняется 2% ВВП страны. Именно к таком выводу пришла Геологическая служба США (USGS), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на отчет службы.

    Составители отчета также считают, что число погибших в результате землетрясения и последующих толчков может достигнуть отметки в 10 000 человек.

    Эксперты USGS посчитали, что вероятность того, что число жертв перевали за 10 000 человек составляет 47%. Вероятность же того, что число жертв достигнет цифры в промежутке между 10 000 и 100 000 человек равна 20%, пишет CNN.

    Оценки Геологической службы США базируются на моделировании, основанном на истории землетрясений в регионе, населении, подверженном сильным сотрясениям, и на уязвимости сооружений в наиболее пострадавших зонах.

    «Вероятно большое количество жертв и значительный ущерб, а стихийное бедствие будет беспрецедентно масштабным», — говорится в отчете Геологической службы США.

    «Население этого региона проживает в сооружениях, которые чрезвычайно уязвимы для землетрясений, хотя и существуют некоторые устойчивые строения», - считают составители отчета.

    «Мы давно ожидали сильного землетрясения в этом регионе, но не ожидали, что оно будет настолько сильным и разрушительным», — поведал в интервью Toronto Star профессор Ахмет Джевдет Ялчинер, известный турецкий эксперт по управлению стихийными бедствиями.

    По словам Ялчинера, в регионе не было столь же сильного землетрясения более 1500 лет, что затрудняет прогнозирование уровня ущерба в густонаселенных городах.

    «Суровые погодные условия вдобавок к сильным подземным толчкам являются дополнительным фактором, но Турция испытывает проблемы с инфраструктурой с момента своего основания. Мы должны были построить прочные и долговечные конструкции», — добавил он.

    Reuters отмечает, что турецкая лира отреагировала на землетрясение и его последствия, ненадолго опустившись до рекордно низкого уровня, но вскоре вернулась на свои позиции.

    Также агентство отмечает, что трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, по которому идет нефть из Ирака в Турцию, не пострадал в результате стихийного бедствия – прокачка нефти продолжается.


    Фото: Adsiz Gunebakan/Anadolu Agency/Getty Images

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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