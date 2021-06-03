Экология: почему предприятиям должно быть выгодно переходить на новые технологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исполнительный директор Ассоциации «ECOJER» Куаныш Балтабаев рассказал об основных аспектах Экологического кодекса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 июля Экологический кодекс вступает в силу, поэтому коротко остановлюсь на основных его аспектах. Это очень большой документ, мы его активно обсуждали и на стадии разработки, и в стенах Парламента, очень активное обсуждение он получил и в регионах. Первое – это реализация экологического принципа «Загрязнитель платит». Этот принцип внедрен в 1972 году экспертами ОЭСР, данный принцип подразумевает принятие мер по недопущению негативного воздействия на окружающую среду», - сказал Куаныщ Балтабаев на международном конгрессе «ECOJER» - «Формируй устойчивое будущее».

В нем заложены две функции – превентивная и восстановительная. Превентивная заключается в том, чтобы загрязнитель был заинтересован в снижении воздействия на окружающую среду, поскольку экологические штрафы очень высоки. Государство создает такие условия, когда бизнесу не выгодно нарушать экологическое законодательство. Восстановительная функция заключается в том, чтобы загрязнитель нес затраты на восстановление того ущерба, который был нанесен предприятием в результате своей производственной деятельности.

«Второе – внедрение наилучших доступных технологий. В рамках законодательства переход на НДТ предусмотрен с 2025 года. На сегодняшний день Министерство экологии находится на стадии разработки справочников, мы к этой работе приступили с прошлого года. Международным центром зеленых технологий с прошлого года проводится комплексный технологический аудит крупных предприятий, которые подлежат переходу на НДТ. Мы предусматриваем, что с 2025 года переход на НДТ будет осуществляться в течение 10 лет», - отметил спикер.

«Срок достижения целевых индикаторов, заложенных в целевых справочниках, до 10 лет. Вместе с тем, при получении комплексного технологического разрешения на базе НДТ, предприятия будут освобождены от уплаты за эмиссию в окружающую среду. Вместе с тем, если предприятия, подлежащие переходу на НДТ, не будут переходить на эти технологии, то ставки платы за эмиссию в окружающую среду с 2025 года возрастают в 2, 4 и 8 раз», - заключил он.