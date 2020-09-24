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    Экологической катастрофой угрожает заброшенный танкер в Красном море

    24 Сентября 2020, 21:10

    ЭР-РИЯД. КАЗИНФОРМ – Саудовская Аравия призывает к принятию срочных мер, чтобы предотвратить крупную экологическую катастрофу в Красном море, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    В среду постоянный представитель Саудовской Аравии при ООН Абдалла Аль-Муаллими предупредил Совет Безопасности ООН о нефтяном пятне, которое разлилось в 50 километрах от танкера «Safer», застрявшего более пяти лет назад у йеменского нефтяного терминала Рас-Исса в Красном море. Нефтяное пятно было замечено в зоне транзита судов к западу от танкера, который угрожает разлить более 1,1 миллиона баррелей сырой нефти у берегов Йемена.

    Ранее Саудовская Аравия обратилась с просьбой о встрече с министрами экологии арабских стран, чтобы обсудить этот вопрос.

    «Трубопровод, прикрепленный к судну, предположительно был отделен от стабилизаторов, удерживающих его на дне, и теперь плавает на поверхности моря», - сообщается в письме саудовского дипломата.

    Аль-Муаллими подчеркнул, что танкер «достиг критического состояния, и что ситуация представляет собой серьезную угрозу для всех стран Красного моря, особенно для Йемена и Саудовской Аравии», добавив, что «эту опасную ситуацию нельзя оставлять без внимания».

    Ранее сообщалось о попытках ООН отправить команду для оценки проблемы, но до сих пор попытки добраться до судна блокировались хуситами – одной из сторон конфликта в Йемене, начавшегося в 2015 году. Совет Безопасности и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвали хуситов предоставить доступ к танкеру.

    ООН предупредила, что загрязнение от танкера «Safer» может оказаться в четыре раза больше, чем в результате аварии танкера «Exxon Valdez» у берегов Аляски в 1989 году. Вылившиеся тогда в океан 260 тыс. баррелей нефти покрыли огромную акваторию, примыкающую к проливу Принца Вильгельма. Было загрязнено 2 тысячи километров береговой линии.

    Автор:

    Арсен Утешев

    Экология Ближний Восток
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