Экологическое обследование Семипалатинского полигона близится к завершению

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Начавшееся в 2008 году комплексное экологическое обследование на территории Семипалатинского полигона в текущем году завершится, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго РК.

«Уважаемые друзья!

С момента обретения независимости, в атомной отрасли Республики Казахстан были решены важнейшие вопросы, которые внесли вклад в укрепление безопасности государства.

Указом Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева от 29 августа 1991 года был закрыт Семипалатинский ядерный испытательный полигон . В результате завершилось функционирование деятельности первого и крупнейшего испытательного полигона на территории Советского союза .

Это волевое решение Елбасы, принятое в интересах народа, помогло Казахстану закрепить свое глобальное лидерство в сфере разоружения, нераспространения ядерного оружия и ядерной безопасности.

Исторически первая атомная бомба была испытана на территории полигона в 1949 году на площадке «Опытное поле». На протяжении 42 лет на территории полигона было проведено в общей сложности 456 испытаний всех видов ядерного оружия, что привело к распространению радиации на значительные территории.

Несмотря на то, что полигон был закрыт, на его территории оставалась инфраструктура для проведения ядерных испытаний.

За годы независимости Казахстаном совместно с международным сообществом была проведена работа по ликвидации инфраструктуры и последствий испытаний ядерного оружия, осуществлена конверсия бывшего военно-промышленного комплекса полигона на мирные цели.

В прошлом году завершен один из самых масштабных и уникальных проектов по приведению в безопасное состояние площадки «Опытное поле» на Семипалатинском полигоне – на площадке где были проведены разрушительные атмосферные ядерные испытания.

Площадь территории бывшего полигона составляет 18 300 км2 .

С целью определения радиоэкологического состояния земель бывшего полигона, а также для эффективного использования незагрязненной его части, с 2008 года на данной территории проводится комплексное экологическое обследование . В текущем году планируется полное завершение данного обследования.

По результатам обследования будут определены сверхнормативно-загрязненные земли , которые подлежат ограничению и условно чистые земли – пригодные к передаче в хозяйственный оборот.

К 30-летию закрытия Семипалатинского испытательного полигона, Министерством разработан законопроект «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности», положениями которого предусмотрено обеспечение ядерной и радиационной безопасности на загрязненных участках полигона и создание условий для передачи в хозяйственный оборот пригодных земель полигона.

30 лет со дня закрытия Семипалатинского испытательного полигона, это еще одна возможность обратить внимание мирового сообщества на проблему распространения ядерного оружия и продемонстрировать пример Казахстана как сделать мир более безопасным и пройти путь «от национальной трагедии – к национальному достижению на пути к миру свободного от ядерного оружия», - написал Министр энергетики РК Нурлан Ногаев.



