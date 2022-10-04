Экологический вопрос: как регулируются нормы углеродных выбросов

Какие стандарты применяются в сфере углеродных выбросов и о преимуществах внедрения налога на углекислый газ рассказали в РГП на ПХВ «Национальный центр аккредитации».

РГП на ПХВ «Национальный центр аккредитации» проводит работы по аккредитации органов валидации и верификации с января 2018 года в соответствии с Законом «Об аккредитации в области оценки соответствия», ст.304 Экологического кодекса, и требованиям стандартов ISO по аккредитации СТ РК ISO 14065-2016 «Парниковые газы. Требования к органам по валидации и верификации парниковых газов, применяемые для аккредитации или других форм признания» и СТ РК ISO/IEC 17029-2020 «Оценка соответствия. Общие принципы и требования к органам валидации и верификации».

Стандарт СТ РК ISO/IEC 17029-2020, применим к любым органам по валидации/верификации, обеспечивающим подтверждение того, что заявления либо правдоподобны в отношении предполагаемого будущего использования (валидация), либо правдиво изложены (верификация).

Стандарт СТ РК ISO/IEC 17029-2020 необходим, чтобы обеспечить доверие клиентов, инвесторов и потребителей в долгосрочной перспективе. Бизнесу необходимы надежные методы, позволяющие отличать правдоподобные заявления от необоснованных маркетинговых обещаний в области выбросов парниковых газов.

Торговля углеродом - это еще одна финансовая система, разработанная для ограничения количества производимых парниковых газов. Страны-участницы соглашаются измерять и ограничивать количество выбросов парниковых газов до определенного уровня, что помогает им выполнять свои обязательства по Парижскому соглашению. В каждой стране правительство устанавливает максимальный объем выбросов для различных видов промышленности. Если предприятие хочет превысить установленный уровень выбросов, оно должно приобрести углеродные квоты у того, кто не использовал весь выделенный ему объем.

Интересные факты о налоге на углеродные выбросы:

налог на выбросы углерода является основной политикой сокращения и, в конечном счете, ликвидации использования ископаемого топлива, сжигание которого дестабилизирует и разрушает наш климат.

поступления от экологических налогов могли бы способствовать переходу к климатически нейтральной экономике к 2050 году и достижению целей Европейского «Зеленого соглашения», предусматривающего чистое сокращение выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году.

существуют различные сценарии взимания налогов на выбросы в различных точках пути от производства до потребления. В некоторых случаях с нефтеперерабатывающих заводов или других перерабатывающих отраслей взимается налог на основе предполагаемого количества произведенного CO2.

все государства - члены Европейского союза (плюс Исландия, Лихтенштейн и Норвегия) являются частью Системы торговли выбросами ЕС (EU ETS), рынка, созданного для торговли ограниченным количеством квот на выбросы парниковых газов.

Сегодня в 19 странах Европы действуют налоги на выбросы углекислого газа. В Швеции действует налог на выбросы углекислого газа, который на сегодняшний день является самым высоким в ЕС – колоссальные 116,33 евро за тонну выбросов углекислого газа. Лихтенштейн и Швейцария - на втором месте. Обе страны взимают налог на выбросы углерода в размере 85,76 евро за тонну. С другой стороны, в Польше самая низкая ставка налога на выбросы углекислого газа - 0,07 евро за метрическую тонну выбросов. Организация по налогообложению опубликовала полезную диаграмму налогов на выбросы углерода по странам для сравнительного обзора.

Цели Казахстана по сокращению выбросов углекислого газа соответствуют обязательствам страны в рамках Парижского соглашения по сокращению объема выбросов парниковых газов, рассчитанных по состоянию на 1990 год, на 15% до 2030 года.

Между тем, выбросы углерода в Казахстане в основном связаны с производством энергии, на долю которого приходится 82% всех выбросов в стране. По данным финансовой компании Ernst & Young, или EY, по состоянию на 2018 год объем выбросов углекислого газа, произведенных этим сектором, увеличился на 4 процента по сравнению с уровнем 1990 года. В настоящее время усилия по ограничению выбросов направлены только на крупных производителей парниковых газов, на долю которых приходится в общей сложности 43% выбросов в стране. Более того, по данным EY, в 2021 году количество неиспользованных углеродных единиц фактически увеличилось по сравнению с предыдущим годом.

Казахстан достиг поставленной на 2020 год цели в 3% производства электроэнергии из возобновляемых источников, а впоследствии повысил свой целевой показатель на 2030 год с 10% до 15%. Однако уголь останется преобладающим источником энергии в Казахстане до 2030 года, добыча нефти, как ожидается, увеличится на 15,8% к 2025 году, и значительная часть усилий Казахстана по-прежнему направлена на газификацию.