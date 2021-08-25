Экологические проблемы регионов должны решаться своевременно – мажилисмены

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Проблемные вопросы экологии подняли на встречах с общественностью депутаты Мажилиса в Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Мажилисмен Салимжан Накпаев посетил промышленные предприятия региона, побеседовал с недропользователями, а также встретился с жителями населенных пунктов.

Особое внимание парламентарий уделил решению вопросов, касающихся строительства канализационно-очистных сооружений в районе, известного в Атырау под названием «Тухлая балка».

По словам генподрядчика – директора Атырауского областного филиала ТОО «Павлодарский речной порт» Максата Садуахасова, ввод в эксплуатацию нового комплекса очистных сооружений канализации мощностью 70 000 кубометров в сутки решит проблему очистки сточных вод для левобережья областного центра. Кроме того, пояснил он, очищенную техническую воду в последующем можно будет использовать в автомойках, в технологических хозяйственных нуждах крупных промышленных предприятий, а также для полива деревьев.

Подводя итоги встречи, Салимжан Накпаев отметил, что очистка сточных жидкостей долгие годы вызывает большую обеспокоенность жителей города.

«Отрадно, что этот проект успешно завершается, тем самым способствуя улучшению экологической ситуации в области», - сказал депутат Мажилиса.