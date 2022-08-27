Экологические платежи направят на улучшение экологии Восточно-Казахстанской области

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сегодня министр экологии встретился с общественностью Восточно-Казахстанской области и ответил на их вопросы. Сериккали Брекешев фокусировал внимание жителей области на реализацию нацпроекта «Жасыл Казахстан», в рамках которого предусматривается сокращение выбросов на 16 крупнейших промышленных предприятиях на 20% за 5 лет в 10 крупных городах, в том числе и в Усть-Каменогорске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

В дорожной карте по решению экологических проблем Восточно-Казахстанской области предусмотрено 35 мероприятий. Так, в 2021 году установлены 9 новых автоматических станций контроля качества атмосферного воздуха (8 станций – в Усть-Каменогорске, 1 – в Шемонаихе), где ведется мониторинг по шести основным загрязняющим показателям.

Министр остановился на вопросах обращения с отходами. В ВКО раздельный сбор внедрен только в 3, сортировка в 4 населенных пунктах и действует 26 предприятий по управлению отходами, всего по стране - 379.

«Вызывает тревогу проблема несанкционированных свалок, в рамках космомониторинга выявлено 224 свалки, из них утилизированы 43%. Одной из причин образования свалок является отсутствие узаконенных полигонов ТБО. Из 165 объектов размещения ТБО всего лишь 22, или 13%, соответствуют экологическим и санитарным требованиям. В двух районах, в Катон-Карагайском и Куршимском, нет ни одного узаконенного полигона ТБО», - подчеркнул С.Брекешев.





В своем выступлении министр экологии рекомендовал акимату области предпринять меры по улучшению состояния полигонов ТБО и надлежащему их обустройству, а также разработать и утвердить программу по управлению коммунальными отходами.

Министерством принят ряд системных мер для решения вопроса образования стихийных свалок путем выдачи лицензий предприятиям, создания реестра мусоровывозящих предприятий и увеличения штрафа за нарушение требований с обращением отходами (на физических лиц с 10 МРП на 50 МРП).

Кроме того, министр экологии поднял вопрос канализационно-очистных сооружений области, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. На систематической основе выявляются превышения загрязняющих веществ в трансграничную реку Иртыш. Требуется проведение ремонтных работ и реконструкция. «Поэтому, считаем целесообразным, акимату рассмотреть вопрос финансирования за счет средств, поступающих от экологических платежей», - рекомендовал С.Брекешев.

Затрагивая вопросы развития геологической отрасли в области, глава ведомства отметил низкую восполняемость запасов, при этом акцентировал внимание на геологическое изучение недр в Восточно-Казахстанской области на площади 67,8 тыс. кв. км. Это позволит оценить перспективы территории Казахстана, в том числе ВКО, для проведения последующих стадий геологоразведочных работ и привлечения инвестиций в геологоразведку.

Также министр доложился о работе водного и лесного хозяйств и затронул вопросы развития рыбного хозяйства. В 2022 году в регионе запланировано вырастить 1297 тонн товарной рыбы, за 6 месяцев этого года выращено 726 тонн. До конца 2023 года будут созданы два садковых рыбоводных хозяйства по выращиванию ценных рыб на Усть-Каменогорском и Бухтарминском водохранилищах, общей мощностью 1,5 тыс. тонн. «Прошу акимат области взять на особый контроль реализацию проектов и оказывать необходимое содействие», - сказал С.Брекешев.

Далее, встреча с общественностью перешла в формат вопрос-ответ.

Также в ходе рабочей поездки министр посетил ряд производственных объектов, провел личный прием граждан и брифинг для представителей СМИ.





Фото: gov.kz



















