Экологическая ситуация в Алматы улучшится за счет перевода ТЭЦ на газ – Минэкологии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Экологическая ситуация в Алматы улучшится за счет перевод ТЭЦ на газ. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК Айдар Абдуалиев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По городу Алматы в 2022 году общий объем выбросов в атмосферный воздух от предприятий 1 категории составил 37 тысяч тонн, а в 2021 году 37,7 тысячи тонн. Из них 97% приходится на долю теплоэнергетики – 35,7 тысячи тонн, из них на ТЭЦ-2 – 34,9 тысячи тонн, или 97,8 %; ТЭЦ-1 – 0,8 тысячи тонн, или 2,2 %, 3 % на промышленные предприятия – 1,2 тысячи тонн. Для снижения выбросов от энергетических объектов принято решение о модернизации и переводе всех ТЭЦ на газ путем строительства газотурбин, что позволит сократить выбросы на ТЭЦ-2 на 93%, на ТЭЦ-3 на 88%. Срок завершения работ по ТЭЦ-2 - 2026 год, по ТЭЦ-3 – 2025 год», – сказал А.Абдуалиев.

По его словам, в целях улучшения атмосферного воздуха акиматом Алматы приобретается общественный транспорт, работающий на электричестве и газе.

Спикер напомнил, что, в рамках усиления контроля за качеством топлива на АЗС на соответствие экологическим классам К4 и К5, принят Закон РК «О техническом регулировании». В отношении станций по техосмотру автотранспорта также подготовлены поправки в соответствующее законодательство.

А.Абдуалиев также сообщил, что в Алматы введены в эксплуатацию 19 экопостов, интегрированные с системой «Сергек», для фиксации выбросов и передачи данных в департамент полиции города Алматы.



