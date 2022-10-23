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    Экологическая акция прошла в Алматы в честь Дня Республики

    23 Октября 2022, 08:43

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках общереспубликанской экоакции «Таза табигат», посвященной Дню Республики, во всех районах Алматы прошли субботники по очистке от мусора и посадке деревьев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    Всех участников обеспечили перчатками, лопатами и мешками для сбора мусора. Всего в акции принял участие 2331 человек и 108 единиц спецтехники. Вывезено 271 тонна мусора, высажено 2460 саженцев.

    На фото волонтёры и представители молодежных организации убирают мусор и сажают деревья в «Аспан парке» на берегу реки Малая Алматинка.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Экология Акимат
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