Экологи выясняют причину замора рыбы в Бурабае

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Причину гибели рыбы на озере Большое Чебачье в Бурабайском районе Акмолинской области продолжают выяснять специалисты. Химический анализ проб воды не выявил каких-либо отклонений от нормы. Не исключается, что гибель рыбы могла быть связана с цветением сине-зеленых водорослей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Telegram-канале «Зловещая татешка» появилось видео, снятое на озере Большое Чебачье в Бурабайском районе Акмолинской области. На нем запечатлены мертвые мальки и рыба, лежащие на берегу. Производящая видеосъемку женщина предполагает, что рыбу чем-то «потравили».

По информации департамента экологии по Акмолинcкой области, 14 августа специалистами департамента и ГНПП «Бурабай» и Акмолинской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира был осуществлен выезд на озеро и взяты пробы воды для анализа. Результаты будут сообщены дополнительно после проведения исследования. По предварительным данным, гибель рыбы носит природный характер.

«Взятые комиссией пробы воды на химический анализ из озера Большое Чебачье показали, что никаких отклонений нет, все в норме. Скорее всего, гибель рыбы связана с цветением сине-зеленых водорослей, остается эта причина. К нам приезжали и сотрудники из института рыбного хозяйства, которые также взяли все необходимые пробы, теперь ждем заключение от них», - пояснил инженер-ихтиолог ГНПП «Бурабай» Максим Пак.

Итоги исследований должны быть готовы уже на днях. По словам специалиста, по приблизительным подсчетам погибло около 250 кг рыбы.

Оксана Матасова.





Фото: facebook.com/EcologyofKazakhstan

