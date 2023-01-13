Экологи оштрафовали «создателей» искусственного озера в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Руководитель департамента экологии по Атырауской области Алибек Бекмухаметов сообщил, что экологи в Атырау оштрафовали «создателей» искусственного озера в районе СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк». Там в местности Карабатан образовалось озеро площадью около 6 гектаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе внеплановой проверки взяли пробу воды. Установлен факт незаконного слива технической воды на участке возле газохимического комплекса компанией ТОО Karabatan Utilities Solution. На компанию наложен штраф в размере более 10 млн тенге. Вынесено предписание устранить разлив и очистить земельный участок, на который была слита вода», – сообщил Алибек Бекмухаметов.

Экологи поручили до апреля устранить разлив.

Ранее сообщалось, что озеро площадью в 6 гектаров неожиданно образовалось в Атырауской области. По словам фермеров, пасущих скот на этом участке, вода пахнет химикатами, а животные к озеру не подходят.



