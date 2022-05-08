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    Экологи объяснили сброс черной массы в Каспий дноуглубительными работами

    8 Мая 2022, 18:08

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В соцсетях появилось видео сброса в Каспийское море черной массы неизвестного происхождения. Кадры прокомментировали в департаменте экологии Мангистауской области и ТОО «МАЭК-Казатомпром», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    На территорию ТЭЦ-1, принадлежащей ТОО «МАЭК-Казатомпром», где зафиксировали место сброса из трубы черной массы, выехали специалисты областного департамента экологии. При проведении выездного осмотра экологи отобрали пробы атмосферного воздуха и воды с водозаборного канала.

    «Водозаборный канал ТЭЦ-1 предназначен для подачи морской воды на технологические нужды ТЭЦ-1 и для приготовления питьевой воды на ТОО «Опреснительный завод «Каспий». На сегодняшний день из-за резкого обмеления Каспийского моря уровень воды в водозаборном канале снизился, местами образовались островки суши. Для поддержания необходимого уровня морской воды в канале и предотвращения остановки технологического процесса ТЭЦ-1 и ТОО «Опреснительный завод «Каспий» ТОО «МАЭК-Казатомпром» проводит дноуглубительные работы на водозаборном канале ТЭЦ-1», - пояснили в департаменте экологии Мангистауской области.

    Дноуглубительные работы проводят с помощью земснаряда механическим путем, а перекачиваемая вода с канала является морской, без каких-либо посторонних примесей, подчеркнули в ведомстве.

    По словам представителей ТОО, проводимые работы не влияют на экологическую безопасность Каспийского моря.

    Специалисты департамента экологии по отобранным пробам воздуха каких-либо превышений не выявили.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Экология Видео Мангистауская область
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