Экологи объяснили причину агрессивного поведения тюленей в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Тюлени в Актау стали нападать на людей. Млекопитающие с разницей в один день покусали трех человек. В обоих случаях тюлени нападали на мелководье. Экологи объяснили причину такого поведения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Астана».

Агрессивное поведение млекопитающих экологи связывают с защитой своей естественной среды обитания. Еще одна версия появления тюленей на мелководье - охота на рыбу.

«Человечество, именно люди вошли в среду обитания этих тюленей. Получается, они посягают сейчас на их собственность, поэтому и возникают эти укусы и нападения тюленей на человека. Поэтому здесь это неизбежно, и я думаю нужно государству задуматься, что нужны такие места, где тюлени будут себя более комфортно чувствовать», - руководиитель общественного движения «KAZ ECO PATROL» Тимур Елеусизов.

Ранее сообщалось о двух случаях нападения тюленей на людей в Актау. В первом случае подростки 11 и 12 лет купались недалеко от берега в 14-м микрорайоне, когда на них внезапно напал небольшой тюлень. Вплоть до 16 сентября пострадавшим будут делать прививки.

Второй инцидент, по словам потерпевшего, произошел 19 августа, недалеко от отеля Rixos Water World Aktau, вблизи от берега.

По словам Нурлана Наурызбекова, он с друзьями купался недалеко от берега на пляже за отелем. Мужчины увидели вдалеке большого тюленя. Тот впоследствии внезапно напал на 25-тилетнего парня. Как рассказал пострадавший, эндемик Каспия был длиной около 1 метра, и напал со спины, укусил мужчину за руку, расцарапал ему спину и плечо.

Кадр из видео/astanatv.kz