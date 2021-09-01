+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 26 °С
USD 425.41 EUR 502.88
RUB 5.81 CNY 65.84
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Эколог: Водородная энергетика – один из перспективных источников энергии

1 Сентября 2021 20:17
Поделиться:
Эколог: Водородная энергетика – один из перспективных источников энергии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кандидат PhD в области экологии с семилетним опытом исследовательской работы в области экологии, экотренер Вероника Дашкова поделилась мнением об инициативе Президента РК касательно внедрения водородной энергетики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Президент РК обозначил ключевые приоритеты общенациональной повестки – Маулен Ашимбаев
Светлана Ким: Единство народа Казахстана - ключевое слово в Послании Президента Послание Президента отличилось содержательным экономическим блоком - эксперт Инициированные Президентом реформы дают толчок активизации партийного поля и гражданского общества - Аида Балаева

«В целом, я поддерживаю мнение нашего Президента. Я вижу в этом актуальность, это резонное предложение. Если мы хотим достигнуть углеродной нейтральности к 2060 году, и перейти на альтернативные источники энергии вместо нефти и угля, соответственно нам нужно подумать об обеспечении энергией нашей страны. Развитие водородной энергетики является одной из потенциально перспективных, потому что помимо возобновляемых источников энергии наподобие ветровой и солнечной, нам действительно нужна более стабильная база», - сказала Вероника Дашкова в телефонном разговоре с корреспондентом МИА «Казинформ».

«Конечно, к этому вопросу нужно подходить более аккуратно, потому что водородная энергетика – это целая область, где необходимы квалифицированные знания и специалисты, а также внедрение новых технологий. И все это должно внедряться аккуратно и разумно, рационально. Я считаю, что эта инициатива может послужить нашей стране в будущем», - добавила эколог.

Напомним, сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству подготовить предложения по внедрению водородной энергетики.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента. В Послании Президент обнародовал приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Энергетика   #Экология   #Реформы Токаева   #Послание Президента-2021  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Президент РК обозначил ключевые приоритеты общенациональной повестки – Маулен Ашимбаев
Светлана Ким: Единство народа Казахстана - ключевое слово в Послании Президента
Послание Президента отличилось содержательным экономическим блоком - эксперт
Инициированные Президентом реформы дают толчок активизации партийного поля и гражданского общества - Аида Балаева
Популярное
1 Президент Казахстана прокомментировал статус русского языка
2 Касым-Жомарт Токаев выступает с Посланием народу Казахстана
3 Штормовая погода ожидается в девяти регионах Казахстана
4 Неблагоприятные  метеоусловия ожидаются в Актобе и Нур-Султане
5 Дожди и заморозки обещают в сентябре синоптики СКО
6 Торговый дом «Тулпар» загорелся в Нур-Султане
Читайте также
Насколько выросли цены на продовольствие и стройматериалы в РК
Разработать Национальную климатическую доктрину призывают депутаты
Президент Казахстана прокомментировал статус русского языка
Касым-Жомарт Токаев выступает с Посланием народу Казахстана
Штормовая погода ожидается в девяти регионах Казахстана
Неблагоприятные  метеоусловия ожидаются в Актобе и Нур-Султане
Дожди и заморозки обещают в сентябре синоптики СКО
Торговый дом «Тулпар» загорелся в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив