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    Эколог раскритиковала равнодушие ответственных чиновников в борьбе с лесными пожарами

    11 Июня 2023, 20:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Эколог Лаура Маликова в интервью телеканалу Jibek Joly прокомментировала ситуацию с пожаром в области Абай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Семипалатинский лес и другие леса - это особые территории, находящиеся под государственной охраной. Посадка, уход и противопожарная защита деревьев в лесах-задача лесников. В лесной отрасли существуют технологии, позволяющие предотвратить немого врага. Стоит отметить, что за 30 лет такой чрезвычайной ситуации не было. Значит, дело не в системе, а в кадрах, которые находятся в министерстве экологии. Они не знают особенностей своей сферы и не хотят брать на себя ответственность», - сказала Лаура Маликова в ходе прямого эфира.

    Эколог также раскритиковала равнодушие ответственных чиновников в борьбе с лесными пожарами.

    «В ЗКО в 2018 году с помощью дронов удалось определить опасность возможных пожаров в лесах. Но данный проект еще не систематизирован на государственном уровне. В прошлом году после пожара в Костанайской области мы предложили установить внутри леса прибор для измерения температуры воздуха. С помощью этого устройства можно предотвратить возможные пожары. О нем говорили и лесники. Проблема здесь в равнодушии чиновников, невыполнении ими своих обязанностей», - добавила она.

    Автор:

    Серик Сабеков

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