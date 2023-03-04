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    Экоигрушки планируют выпускать в женской колонии в Караганде

    4 Марта 2023, 17:43

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Осужденные женщины в карагандинских колониях вяжут игрушки с приставкой «эко». В дальнейшем они намерены открыть собственное производство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Многие современные родители стараются следовать знакомым традициям и выбирают для своего малыша только правильные, классические игрушки, которые так похожи на игрушки из их детства. Простые формы и натуральные материалы, вот как выглядит идеальная полезная игрушка.

    Все большее количество семей выбирают игрушки, связанные собственными руками, которые не содержат краски, не токсичны и не представляют совершенно никакой опасности для здоровья ребенка.

    Так, в женской колонии №32 ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям осужденные своими руками вяжут экоигрушки для детской игровой комнаты, предусмотренной для длительных свиданий с родными, близкими. В дальнейшим они планируют запустить собственное производство по производству детских игрушек.

    «Вязаные игрушки считаются одним из безопасных. Игрушки очень приятные на ощупь, они обладают упругостью, мягкостью и долговечностью. Простые формы игрушек позволяют детям без труда удерживать их в руках, фантазируя каждый раз и развивая воображение детей», - сообщил заместитель начальника учреждения №32 Киясов Бауыржан.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Пенитенциарная система Общество
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