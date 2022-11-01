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    Экоактивисты страны собрали 30 тысяч тонн отходов

    1 Ноября 2022, 17:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В республике завершилась акция «Нет мусору на природе!». Общенациональная экологическая акция была объявлена 5 октября, а завершилась в минувшую субботу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

    Экоакция призвана объединить всех, кто выступает против бездумного, потребительского отношения к природе.

    Был определен перечень наиболее загрязненных мест, требующих очистки от мусора. Совместно с местными исполнительными органами отработан график проведения акции.

    Первый этап стартовал 8 октября т.г. по всей республике. Последний завершился 29 октября.

    За все 4 этапа в акции приняли участие экоактивисты, волонтеры, представители предприятий, государственных органов и население. Это более 847 тысяч человек.

    Собрано свыше 30 тыс. тонн отходов. Собранный мусор был отсортирован, на переработку передано 5,5 тыс. тонн стекла, 9,2 тыс. тонн пластика, 3,1 тысячи тонн резины, 4,4 тыс. тонн бумаги и картона и 2,7 тыс. тонны металла.


    Фото: gov.kz
    Экология Минэкологии
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