Экоактивист Сакен Дилдахмет предлагает создать специальную программу по сайгакам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главным событием прошедшей недели стало нашествие сайгаков на пастбища. Министерство экологии заявило о том, что отстрелу подлежат 90 тыс. голов сайгаков. Однако, по мнению экоактивиста Сакена Дилдахмета, следует комплексно подойти к этому вопросу. Он предлагает создать специальную программу по изучению сайгаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Экоактивист предлагает Министерству экологии принять специальную программу по изучению сайгаков. Работа должна проводиться с Министерством сельского хозяйства и местными исполнительными органами.

По мнению спикера, следует комплексно подойти к этому вопросу.

«Сайгаки быстро размножаются и умирают. Они практически не наносят вреда пастбищам и посевам. Сайгак питается более 80 видами разных трав. Существуют виды трав, которые ест домашний скот, а сайгак их не кушает. Трава хорошо прорастает там, где обитает сайгак. К тому же, он является особенным животным для казахского народа. Сайга кормила казахов во времена великого джута, Второй мировой войны. Это священное животное. Поэтому мы должны сделать ее национальным брендом. Только так сможем сохранить и дать привилегию им. Чтобы увидеть горилл, люди ездят в Уганду. В Новую Зеландию приезжают, чтобы посмотреть на китов. Даже в Австралии кенгуру гуляет в каждом доме. Мы должны прийти к балансу. Фермерам уже говорили, чтобы они сами регулировали вопрос», - пояснил Сакен Дилдахмет.

Экоактивист проинформировал о том, что по учету 2022 года численность сайгаков в Казахстане составила 1 млн 318 тыс. голов. Ежегодный прирост - 40-50%.

По его словам, акиматы не учитывают прирост сайгаков, пути миграции диких животных, их места обитания и окота. Таким образом, основные исторические места обитания сайгаков раздаются для посева, и пастбищ.

«Министерство индустрии и развития, в том числе «КазАвтоЖол» активно строят дороги, автомагистрали, в том числе строятся железные дороги. Они не учли главные пути миграции сайгаков и просто закрыли пути перемещения между областями. Да, сайгаки заходят на территорию пастбищ. Однако это было их историческим местом обитания. Уже 10 лет обсуждается вопрос о создании резервата в ЗКО для сохранения сайгаков», - сказал спикер.

Сакен Дилдахмет считает необходимым продлить мораторий до 2025 года и решить земельный вопрос.

«Есть поручение Президента касательно борьбы с латифундистами. Необходимо привести в порядок земли и заново восстановить пути миграции и места обитания сайгаков. Следует решить вопрос с экодуками – экологический коридор для перехода дорог. У нас в стране нет экодуков. Мининдустрии строило дороги, не учитывая пути миграции диких животных. Международный союз охраны природы определил сайгаков краснокнижным видом животных. А в Казахстане сайгаки считаются регулируемым видом. В конце этого года заканчивается мораторий на отстрел. Если не продлить мораторий, они автоматически станут регулируемым или охотничьим видом животных», - добавил Сакен Дилдахмет.