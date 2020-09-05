Экоакцию к 75-летию Великой Победы проводят в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарский поисковый отряд «Майдан жолы» и фонд «Подари Земле сад» продолжили патриотическую экоакцию к 75-летнему юбилею Победы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Участники акции «Дед я тебя помню» имеют возможность высадить саженцы и минутой молчания почтить память своих дедов, погибших в Великой Отечественной войне.

«Согласно условиям акции, жители Павлодарской области могут бесплатно получить от нас саженцы сосны и своими руками высадить их возле своего дома, - сообщил журналистам командир павлодарского поискового отряда «Майдан жолы» Александр Шитов. - Участники акции должны гарантировать уход и полив саженцев в год посадки».

Старт акции дали в апреле. Весной в ходе акции павлодарцы высадили около 300 молодых деревьев. Заявки на участие от всех желающих принимаются до 15 сентября по электронному адресу: alex.shitov@mail.ru. Продолжится акция с 15 сентября до 15 октября.

«Из-за угрозы распространения коронавируса всех, кто подключается к акции, просим соблюдать меры безопасности в соответствии с рекомендациями Минздрава. Представителей старшего поколения просим воздержаться от участия в мероприятии, - обратился А. Шитов. - Наша задача как организаторов – обеспечить следующим поколениям бессрочное напоминание о том, что они потомки великого народа, народа-победителя и освободителя, отдавшего ради защиты Родины самое ценное – свою жизнь!».



