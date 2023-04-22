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    Экоакцию Almaty Clean&Green посетили не только алматинцы

    22 Апреля 2023, 14:12

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Проведение общегородского экосубботника Almaty Сlean and Green очень вдохновило и порадовало людей. Многие приняли в нем участие, передает МИА «Казинформ».

    Жительница города Галина Варыханова поблагодарила молодежь за их активность в уборке территории рощи Баума.

    Алматинка Ольга Гапоненко призвала горожан беречь природу и убирать мусор за собой, потому что природа одна и кроме нас это никто не сделает.


    Другая жительница Эмина Амирдинова отметила огромную пользу проведения таких акций, потому что мусора вокруг очень много, даже если на первый взгляд его не видно.

    На мероприятие пришли не только алматинцы. К примеру, Дария Авганова приехала с сестрой из Каскелена. Она сказала, что пришла на субботник, потому что безумно любит Алматы и природу и считает, что каждый несет ответственность за экологию, поэтому она взяла с собой свою сестренку, чтобы показать ей важность сохранения чистоты окружающего пространства. Вместе они посадили деревья в роще Баума.

    Напомним, сегодня в Алматы проходит экологическая акция Almaty Clean&Green, организованная общественными организациями города при поддержке акимата.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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