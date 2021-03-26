Эко-шоперы и худи: в Костанае к юбилею Ыбырая Алтынсарина выпускают продукцию с принтами и цитатами

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - К 180-летию Ыбрая Алтынсарина в Костанае начали выпускать эко-сумки с цитатами просветителя. В планах запустить целую спецлинию одежды и аксессуаров для молодёжи. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Sanaly urpaq – 2050» Серик Манасбаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Идея с цитатами именно на эко-шоперах была выбрана общественниками не случайно. Так они хотят донести до молодёжи ценности казахского народа через высказывания великих просветителей и учёных.

«Мы изучили вопрос с эко-шоперами и видим, что сейчас это в тренде, это популярно. Идея не только в эко-шоперах, идея в том, чтобы делать свой определённый мерч. Ведь все больше ребят носят эко - шоперы, худи. И мы подумали, что актуально доносить какие-то высокие идеи именно на доступном для них же языке. Если молодежь носит худи или экошоперы, пусть они будут с цитатами Ыбрая Алтынсарина и других наших просветителей»,- считает С. Манасбаев.

Стоит отметить, что идея уже находит отклики среди горожан. Люди, по словам общественника, интересуются, как можно получить такую продукцию.

«Мы не продаём такую продукцию. Все те, кто хочет получить что-то из предлагаемой продукции, могут поучаствовать в наших викторинах, акциях, победить и получить свой, к примеру, шопер. Недавно мы делали стрит-опрос на знание традиций. И за правильные ответы участвовавшие горожане получали эко-шопер,- говорит С. Манасбаев. — Если есть желающие носить вещи с такими логотипами и высказываниями, мы всегда можем скинуть им исходные данные и любую продукцию по желанию можно сделать самому».

В будущем, если интерес к такой теме не погаснет у местной молодежи, общественный фонд намерен даже расширить ассортимент продукции и, возможно, запустить спецлинию одежды и аксессуаров с подобными принтами.

«Мы видим, интерес к таким вещам есть, есть интерес к изучению своей истории посредством, к примеру, тех же высказываний наших просветителей. Людям приятно быть сопричастными к своей истории, к своему народу. Эта тема многим близка. Мы хотим, чтобы наши принты были как можно у большего количества граждан. Мы считаем, что высказывания наших выдающихся личностей нужно таким образом транслировать в массы, в молодежь», - заключил Серик Манасбаев.