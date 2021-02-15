ЭКО по ОСМС: запланировано финансирование семи тысяч циклов на 6,2 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году Фондом медицинского страхования запланировано финансирование 7000 циклов ЭКО на предварительную сумму в 6,2 млрд тенге. Количество квот на проведение процедуры искусственного оплодотворения возросло в 7 раз, в сравнении с 2020 годом, когда было оказано 1105 услуг ЭКО на сумму 960 млн тенге. Кто может претендовать на бесплатное ЭКО, куда обратиться и каковы показания для проведения процедуры, рассказали в Фонде социального медицинского страхования, передает МИА «Казинформ».

С начала 2021 года по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева в Казахстане стартовала реализация социальной программы «Аңсаған сәби», целью которой является содействие в решении обострившихся семейно-демографических проблем с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).

Напомним, что финансирование программ ЭКО Фонд социального медицинского страхования ведет с 2018 года в рамках ГОБМП, когда было проведено 902 цикла и аналогичное количество – в 2019 году.

По данным ВОЗ, беременность в результате проведения данной репродуктивной технологии наступает в 45–60% случаев. Эффективность проведения ЭКО в среднем в стране выросла с 15% до 42%. Показатель эффективности лечения по факту рождения ребенка (take baby home) находится на уровне 30%, что соответствует показателю лучших европейских клиник.

На сегодня на учете с бесплодием состоит 11030 женщин.

С 2010 года в РК программа ЭКО включена в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и за период 2010- 2019 гг. количество циклов выросло от 100 до 900 циклов. С 2010 г. в рамках ГОБМП было профинансировано около 7 000 программ ЭКО.

Кто может рассчитывать на ЭКО? Главное показание для проведения процедуры – бесплодие, не поддающееся терапевтической коррекции. Причем претендовать на ЭКО может как семейная пара, так и та, которая не узаконила свои отношения. В последнем случае обязательно наличие информированного добровольного письменного обоюдного согласия.

Необходимо быть гражданином Казахстана и соответствовать медицинским параметрам, установленным Минздравом – это репродуктивный возраст (от 18 до 42 лет), нормальные соматические и эндокринные статусы, высокий фолликулярный резерв.

Отказать в экстракорпоральном оплодотворении пациентке могут в нескольких случаях: при врожденных или приобретенных аномалиях матки, соматических и психических расстройствах, опухолях яичников, острых воспалительных заболеваниях и онкологии любой локализации.

Для получения направления на ЭКО, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Специалисты организации включат пациентку в электронный регистр диспансерных пациентов с бесплодием и назначат ряд обследований. В течение 12 месяцев организация ПМСП на основании заключения узкого специалиста направит документы пациентки в местную комиссию по высокотехнологичным медицинским услугам. При положительном решении женщину зарегистрируют на портале «Бюро госпитализации» и начнут готовить к процедуре. Выбрать клинику для экстракорпорального оплодотворения пациент вправе самостоятельно.

Стоит отметить, что пройти бесплатно процедуру ЭКО по ОСМС можно один раз в год. Объем обследования супружеской пары перед проведением ЭКО в системе ОСМС осуществляется согласно предусмотренному перечню.

В системе ОСМС предусмотрена базовая программа ЭКО – цикл, в котором последовательно без перерывов следуют стимуляции суперовуляции, трансвагинальная пункция яичников, забор яйцеклетки, включая перенос замороженных (ветрифицированных) эмбрионов, в случаях отсроченных переносов, связанных с наличием высоких рисков осложнений и наличие факторов, явно снижающих результативность ЭКО при переносе эмбрионов в стимулированном цикле (гиперплазия эндометрия на фоне стимуляции овуляции, гипоплазия эндометрия), при острых воспалительных заболеваниях любой локализации.

Диагностика беременности проводится через 12-14 дней после экстракорпорального оплодотворения, УЗИ назначают на 21 день. В случае, если у пациентки проявилось одно из нежелательных осложнений – многоплодие, которое увеличивает нагрузку на женский организм и ухудшает прогноз вынашивания беременности, ей проводят резекцию. Операцию по уменьшению числа развивающихся плодов осуществляют только при наличии письменного соглашения пациента.

Поставщиками услуг ЭКО в РК являются 19 медицинских организаций из 8 регионов страны, 18 из них – частные.

Подробная информация о правилах проведения ЭКО и сопутствующих мероприятиях опубликована в приказе министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-272/2020 «Об утверждении правил и условий проведения вспомогательных репродуктивных методов и технологий».



