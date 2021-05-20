ЭКО: Критерии отбора, куда обращаться астанчанкам и сколько выделено квот

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя управления общественного здравоохранения по городу Нур-Султан Алия Рустемова в ходе онлайн-брифинга рассказала о том, сколько квот на ЭКО выделено на 2021 год, куда обращаться астанчанкам для получения процедуры и каковы критерии отбора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 2021 год по всей республике почти в 10 раз было увеличено количество квот на экстракорпоральное оплодотворение. В городе Нур-Султане, если в 2020 году было 76 квот, то на этот год выделено 486 квот. На сегодня из 486 квот распределены уже 385. При управлении здравоохранения создана рабочая группа по отбору и направлению в медицинские организации женщин с бесплодием для проведения вспомогательных репродуктивных технологий. Выбор медицинской организации осуществляется самим пациентом. По Казахстану организаций, занимающихся вспомогательными репродуктивными технологиями, 27. В Нур-Султане их 4. Любая женщина, которой выделена квота, может выбрать организацию, где желает провести ЭКО», - отметила спикер.

Алия Рустемова рассказала о критериях отбора для проведения ЭКО.

«Это должна быть женщина от 18 до 42 лет включительно. Женщина должна быть здоровой соматически. Часто бывает, что женщина с опухолью головного мозга обращается к нам хотят получить квоту на ЭКО. Таким пациентам отказываем. Также с сахарным диабетом, заболеванием легких. Проведение процедур может ухудшить состояние женщины, и она просто не вынесет беременность. В первую очередь, стоит вопрос здоровья женщин. Кроме того, обязательно должна быть овуляционная способность, чтобы процедура прошла успешно. В прошлом году из выданных 76 квот 30% эффективны. На сегодня из 385 эффективность составляет 34%. Эффективность выросла.

Если женщина желает получить ЭКО, должна обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Участковый врач направляет к гинекологу, а далее уже - в Центр планирования семьи. Репродуктологи и другие специалисты дальше наблюдают за женщиной, при необходимости проводят дополнительное лечение, затем направляют в рабочую комиссию для осуществления процедуры ЭКО.

Заместитель руководителя столичного управления здравоохранения отметила, что желающих получить процедуру много.