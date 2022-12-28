Эко-елку сделали в женской колонии Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Эко-елку изготовили в канун нового года осужденные учреждения №32 в Карагандинской области. Высота новогодней красавицы 3.5 метра, она полностью изготовлена из пластиковых бутылок, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Инициатива будет продолжена, ведь основная идея акции «Эко-елка» - это не только радость, но и польза для окружающей среды.
По завершению праздника все твердо-бытовые отходы, материалы будут переданы одной из Карагандинских ресайклинг-компаний, а на вырученные денежные средства будет приобретен корм для Карагандинского питомника животных.
Учреждение ведет системную работу по формированию экологической грамотности среди женщин-осужденных. И подобные акции будут продолжены в будущем.