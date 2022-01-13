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    ЭКМ по фристайл-акробатике: Акмаржан Калмурзаева преодолела квалификацию

    13 Января 2022, 04:17

    ДИР-ВЭЛЛИ. КАЗИНФОРМ - В Дир-Вэлли (США) стартовал этап Кубка мира по фристайл-акробатике. В женских соревнованиях квалификацию преодолеть удалось только одной представительнице Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Успеха в отборочном раунде добилась Акмаржан Калмурзаева. Ее прыжок судьи оценили в 81,40 балла. Это позволило ей войти в число 12-ти лучших с десятым результатом. Впереди второй прыжок. Задача - попасть в шестерку лучших, которая и разыграет медали ЭКМ.

    Аяна Жолдас стала 21-й, Жанбота Алдабергенова - 27-й.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт США
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