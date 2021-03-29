Экипажи корабля «Союз МС-18» подняли на Байконуре флаги стран-участниц предстоящего международного запуска

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ- Прибывшие несколько дней назад на космодром Байконур экипажи транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-18» провели традиционное поднятие флагов стран, участвующих в международном запуске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Перед зданием гостиницы «Космонавт» члены основного экипажа, российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров подняли флаг России, дублеры, космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Олег Артемьев — флаг Казахстана, а астронавты NASA Марк Ванде Хай и Энн МакКлейн — флаг Соединенных Штатов Америки.

Эта торжественная церемония проводится с 1970-х годов и символизирует официальный старт заключительного этапа подготовки космонавтов к пилотируемому старту. Успешного старта, работы на орбите и благополучного возвращения экипажам пожелали представители предприятий Роскосмоса, администрации города Байконура.

Начальник оперативной группы Центра подготовки космонавтов, российский летчик-космонавт Валерий Корзун вручил бортинженеру корабля «Союз МС-18» Петру Дуброву удостоверение космонавта, который впервые полетит в космос.

После церемонии поднятия флагов, по традиции дублирующего экипажа, Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и Энн МакКлейн отправились на обзорную автобусную экскурсию по Байконуру.

Оба экипажа продолжают подготовку к предстоящему космическому полету, проводятся занятия по бортовой документации пилотируемого корабля «Союз МС-18», инструктаж по технике безопасности при работе на российском сегменте Международной космической станции и тренировки по ручному причаливанию, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Запуск ТПК «Союз МС-18» запланирован с площадки № 31 космодрома Байконур 9 апреля 2021 года, в 12 часов 42 минуты по времени Байконура.