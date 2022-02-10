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    Экипажи фронтовой авиации выполняют учебно-тренировочные полеты

    10 Февраля 2022, 22:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Силах воздушной обороны продолжается плановая боевая учеба. Летные экипажи, инженерно-технический состав, подразделения обеспечения в ходе дневных и ночных полетов совершенствуют уровень своего профессионального мастерства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Все мероприятия направлены на повышение боевой готовности Вооруженных сил в соответствии с поручением Президента Касым-Жомарта Токаева.

    В Карагандинской авиационной базе полеты проходили под непосредственным руководством главнокомандующего Силами воздушной обороны генерал-лейтенанта авиации Нурлана Орманбетова.

    Летчики на современных многоцелевых истребителях Су-30СМ отработали технику пилотирования, воздушную навигацию на малых и больших высотах, взлет и посадку по приборам в ночное время, пролет над взлетно-посадочной полосой с уходом на второй круг.

    Кроме того, в ходе мероприятий были отработаны единая методика обучения летного состава, взаимодействие экипажей в полете и подготовка молодых командиров экипажей в качестве инструкторов.

    На следующем этапе боевой подготовки летному составу предстоят полеты в сложных метеоусловиях.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Учения Карагандинская область Армия Видео Авиация
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