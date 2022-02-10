Экипажи фронтовой авиации выполняют учебно-тренировочные полеты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Силах воздушной обороны продолжается плановая боевая учеба. Летные экипажи, инженерно-технический состав, подразделения обеспечения в ходе дневных и ночных полетов совершенствуют уровень своего профессионального мастерства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Все мероприятия направлены на повышение боевой готовности Вооруженных сил в соответствии с поручением Президента Касым-Жомарта Токаева.

В Карагандинской авиационной базе полеты проходили под непосредственным руководством главнокомандующего Силами воздушной обороны генерал-лейтенанта авиации Нурлана Орманбетова.

Летчики на современных многоцелевых истребителях Су-30СМ отработали технику пилотирования, воздушную навигацию на малых и больших высотах, взлет и посадку по приборам в ночное время, пролет над взлетно-посадочной полосой с уходом на второй круг.

Кроме того, в ходе мероприятий были отработаны единая методика обучения летного состава, взаимодействие экипажей в полете и подготовка молодых командиров экипажей в качестве инструкторов.

На следующем этапе боевой подготовки летному составу предстоят полеты в сложных метеоусловиях.