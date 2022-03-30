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    Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-19» благополучно вернулся на Землю

    30 Марта 2022, 20:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-19» с российско-американским экипажем на борту совершил посадку в казахстанской степи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Прямая трансляция с места посадки велась телестудией Роскосмоса в социальных сетях. На Землю после долгосрочной экспедиции вернулись российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.

    Зрители прямого эфира увидели, как специалисты российской поисково-спасательной службы, медики провели эвакуацию экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-19» из спускаемого аппарата. Антон Шкаплеров, который работал на орбите полгода, рекордсмены Петр Дубров и Марк Ванде Хай, космическая экспедиция которых продлилась почти год, чувствуют себя хорошо.

    Все этапы подготовки к посадке и сам момент также транслировались в прямом эфире.

    Как отмечает пресс-служба Роскосмоса, Пётр Дубров установил рекорд длительности одного космического полёта по программе МКС среди россиян – 355 суток. Предыдущее достижение принадлежало Михаилу Корниенко (340 суток).

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Кызылординская область Наука Освоение космоса Байконур Регионы Космос
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