Экипаж космонавта Мухтара Аймаханова провел тренировки по выживанию в степи

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - На Байконуре завершились двухнедельные экстремальные тренировки трех экипажей космонавтов Роскосмоса по выживанию в зимней степи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первыми «выживание в степи» опробовали сами инструкторы Центра подготовки космонавтов (ЦПК) - командир Александр Герман, бортинженеры Руслан Ельцов и Александра Тюрина, которые дали свои рекомендации экипажам, сообщает пресс-служба ЦПК.

«Основное, с чем пришлось бороться экипажу - это холод, материала для розжига костра практически нет, а ночью температура доходила до минус 15 градусов» - рассказал Александр Герман.

Первыми двухсуточную тренировку по действиям экипажа в случае нештатной посадки в степи зимой прошли космонавты-испытатели отряда космонавтов Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Николай Чуб и Пётр Дубров.

По легенде, спускаемый аппарат приземлился в нерасчётной точке казахстанской степи, и найти его сразу поисково-спасательные службы не смогли. «Капсула» лежит на боку, т.е. ложементы находятся практически в вертикальном положении, что не очень удобно, к тому же надо контролировать уровень углекислого газа в замкнутом пространстве. Поэтому космонавты переодеваются из скафандров «Сокол» в полётные костюмы и выбираются наружу, чтобы оценить обстановку.

Тренировки у второго условного экипажа прошли в составе космонавтов-испытателей отряда космонавтов Роскосмоса Мухтара Аймаханова (командир), бортинженеров Дмитрия Петелина и Анны Кикиной. Экипаж покинул тренажёр спускаемого аппарата в сумерках. Космонавтам нужно было в сжатые сроки построить укрытие для ночлега и запастись порубочным материалом для разведения костра.

Космонавты быстро справились с этим и ночью по очереди несли вахту, чтобы каждый час выходить на связь с поисково-спасательными службами и максимально быстро отреагировать на любую внезапность.

Утром второго дня экипаж Мухтара Аймаханова начал усовершенствовать своё временное убежище с расчётом, что может похолодать, подняться ветер, пойти дождь или снег. Для улучшения укрытия космонавты использовали не только парашют и его стропы, но и комбинезоны и даже внутреннюю обшивку спускаемого аппарата. Чтобы не сидеть на голой земле, они выложили «пол» слоем кустарника, а медицинские накидки использовали как отражательный щит для сохранения тепла. Они также соорудили хороший сигнальный костёр, который зажёгся с одной спички и разгорелся за 40 секунд так, что можно было обнаружить экипаж с воздуха.

«Это было далеко не первое выживание для меня, — рассказала Анна Кикина. — Ещё до прихода в отряд космонавтов моя деятельность была связана с экстремальной подготовкой».

Третий условный экипаж — космонавты-испытатели отряда космонавтов Роскосмоса Денис Матвеев (командир), Андрей Федяев и Сергей Корсаков с погодой повезло меньше всего за все две недели тренировок.

«Изначально вводная была такая, что в степи нет топлива для костра, — рассказал Денис Матвеев. — Но по факту оно оказалось — это карагач. У основания его стебли достаточно толстые, сухие и хорошо ломаются или рубятся мачете. Этот кустарник помог нам всю ночь поддерживать костёр и не замёрзнуть». Командир третьего экипажа подчеркнул, что ему очень повезло с коллегами.

Заместитель начальника управления ЦПК по экстремальным видам подготовки Виктор Рень по итогам тренировок отметил, что более чем за сорокалетнюю историю организации и проведения так называемых «выживаний в условиях различных климатогеографических зон» впервые три экипажа за короткий период времени, продолжительностью в 10 дней, испытали на себе совершенно разные погодные условия. Только по температурному режиму от +6 до −17 и силе ветра от полного штиля до порывов более чем 15 м/с, не говоря уже о дожде и плотном тумане. Эти разносложные условия заставили все экипажи проявить высокую активность и творчество, что позволило им успешно справиться с программой тренировок по действиям в случае нештатной посадки в степи зимой, блестяще выполнив все поставленные задачи.