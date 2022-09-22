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    Экипаж корабля «Союз МС-22» прибыл на МКС

    22 Сентября 2022, 01:00

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-22» спустя три часа после запуска с космодрома Байконур, причалил к Международной космической станции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    После открытия переходных люков между кораблем «Союз МС-22» и модулем «Рассвет» экипаж 68-ой длительной экспедиции - космонавты госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио перейдут на борт станции, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

    Своих коллег на МКС встречают космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти.

    Вместе с экипажем на корабле, получившем имя «Циолковский», на МКС было доставлено около 120 кг полезных грузов, в том числе средства санитарно-гигиенического обеспечения и медицинского контроля, бортовая документация и расходные элементы служебной аппаратуры, предметы одежды и личные вещи космонавтов, рационы питания и свежие продукты, а также укладки для проведения научных экспериментов.

    В течение 188 суточной экспедиции экипажу МКС- 68 предстоит выполнить пять выходов в открытый космос по российской программе, принять два грузовых корабля «Прогресс», провести цикл научно-прикладных исследований.

    Состоявший пуск с Байконура был очень зрелищным, и жители Казахстана поделились в соцсетях необычными фото и видео оптического эффекта космического старта.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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