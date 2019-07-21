Экипаж корабля «Союз МС-13» перешел на МКС

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ-ТАСС - Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-13» в составе космонавта Роскосмоса Александра Скворцова и астронавтов Эндрю Моргана (NASA) и Луки Пармитано (Европейское космическое агентство) перешел в воскресенье на борт Международной космической станции (МКС), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

На борту МКС новый экипаж встретили россиянин Алексей Овчинин и американцы Кристина Кук и Ник Хейг.

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с «Союзом МС-13» была запущена с 1-й стартовой площадки Байконура («Гагаринского старта») в субботу в 19:28 мск (в 22 часа 28 минут 21 секунду по времениНур-Султана - прим. Казинформа).

Корабль причалил к станции после шестичасового полета и пристыковался к ней в автоматическом режиме в 01:47 мск (в 04:47 по времени Нур-Султана- прим. Казинформа).

В ходе экспедиции МКС-60/61 предстоит выполнить почти 50 экспериментов по программе научно-прикладных исследований, пять из них будут проходить в автоматическом режиме - без участия экипажа.