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    Экибастузу требуется новая тепломагистраль и трубопровод - акимат

    9 Августа 2023, 13:33

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Глава государства проверил ход подготовки к предстоящему отопительному сезону внутриквартальных и магистральных сетей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    По словам акима Павлодарской области Асаина Байханова, на сегодняшний день по результатам гидравлических испытаний магистральных и внутриквартальных сетей устранены 304 повреждения, проведена замена 62 км трубопровода и 76 из 95 единиц запорной арматуры. За счет средств резерва Правительства ведется реконструкция 5,4 км тепломагистралей.

    В целом, по информации акимата, для исключения риска аварийных ситуаций в Экибастузе требуется реализация двух проектов. Первый проект – строительство магистрального трубопровода, который позволит бесперебойно подавать техническую воду на Экибастузскую ТЭЦ. Второй – строительство новой тепломагистрали, которая обеспечит балансировку системы теплоснабжения четырех микрорайонов города и существенно улучшит параметры теплоснабжения жилищ более 9 тысяч горожан.

    Как сообщалось ранее, Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Павлодарскую область.

    Президент посетил Экибастузскую ТЭЦ и ознакомился с ходом ремонтных работ, проводимых на теплоэлектроцентрали.

    Первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр доложил Президенту о мерах поддержки Правительством модернизации системы теплоснабжения города Экибастуз.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда Отопительный сезон Токаев Касым-Жомарт Экибастуз ТЭЦ
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