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    • Экибастузскую ТЭЦ проверяют после обращения жителей в соцсетях – Минэнерго РК

    15 Августа 2022 19:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство энергетики Республики Казахстан отреагировало на обращения в социальных сетях жителей города Экибастуза о ходе готовности электростанции и тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго РК.

    По жалобам жителей города Экибастуза Павлодарской области о ходе проводимых ремонтных работ на Экибастузской ТЭЦ, которые ранее были опубликованы в социальных сетях, Министерством энергетики РК создана специальная комиссия в составе представителей Комитета атомного и энергетического надзора и контроля и акимата.

    В период с 9 по 10 августа 2022 г. комиссия во главе с заместителем председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля посетила Экибастузскую ТЭЦ с целью мониторинга хода подготовки к предстоящему отопительному сезону. В ходе посещения были проинспектированы ремонтные работы основного оборудования и готовность несения нагрузки в период низких отрицательных температур.

    В ходе посещения станции руководству ТЭЦ было поручено ускорить ремонтные работы. По информации руководства ТЭЦ на начало предстоящего отопительного сезона на ТЭЦ будут готовы к несению нагрузки 8 котлов, для соблюдения необходимого температурного графика на начало отопительного сезона указанного количества достаточно.

    В целом на электростанции установлено пять энергетических и пять водогрейных котлов, а также одна паровая турбина. На 2022 год запланирован капитальный ремонт трех котлов и одной турбины, а также расширенно-текущий ремонт одного котла. На сегодня по ремонтам отставание от плановых сроков составляет около 10 %.

    Комиссия особо отмечает высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70 %. Существующий износ самих тепловых труб является основной причиной ежегодной высокой аварийности в тепловых сетях, особенно в начале отопительных сезонов.

    Одной из основных системных проблем, влияющих на проведение необходимых и достаточных объемов ремонтных работ на трубах тепловых сетей, является существующий низкий тариф на тепловую энергию. При общей протяженности тепловых труб в 342 км, ежегодно производится замена порядка только 3-4 км тепловых сетей.

    «Также сообщаем, что акимат Павлодарской области переговоров по передаче Экибастузской ТЭЦ в коммунальную собственность не ведет.

    В качестве информации сообщаем, что установление тарифов на производство и передачу тепла субъектов естественных монополий выходит за рамки компетенции Министерства энергетики РК и относится к компетенции государственного органа по регулированию субъектов естественных монополий», - говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики Республики Казахстан.
    #Энергетика #Павлодарская область #Акимат #Общество #Минэнерго РК #Отопительный сезон #Соцсети
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