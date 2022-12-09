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    Экибастузским КСК нужно сделать соответствующий вывод -  Роман Скляр

    9 Декабря 2022, 10:15

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - По тому, как ликвидировали ЧС, как повели себя коммунальные службы, самим КСК нужно сделать соответствующий вывод. Об этом заявил первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр в эксклюзивном интервью Pavlodarnews.kz, передает МИА «Казинформ».

    «В Экибастузе есть КСК, в которых 20-30 домов и всего несколько сантехников. Когда поступила команда от «Теплосетей» слить воду во избежание размораживания внутренних коммуникаций, кто-то выполнил, кто-то нет. Теперь говорят, что не вовремя дали эту команду. По тому, как ликвидировали ЧС, как повели себя коммунальные службы, самим КСК нужно сделать соответствующий вывод», - сказал Роман Скляр.

    По его словам, некоторые дома, где работали и сами жильцы, которые пришли в подвал, максимально профессионально слили воду, подключали в течение дня.

    «Может быть, необходимо было заменить на первом этаже несколько батарей и все. Но в некоторых домах спецбригады меняли стояки и радиаторы на всех девяти этажах. Это очень тяжелый труд. Я не обвиняю жильцов этих комплексов. Просто обращаюсь к ним, что необходимо сделать соответствующие выводы: наладить работу своих объединений собственников имущества или КСК», - сказал Р. Скляр.

    Первый заместитель Премьер-Министра РК подчеркнул, что в каждом доме должен быть свой сантехник, который знает состояние инженерных сетей, и в случае аварии он должен незамедлительно принимать правильные решения, чтобы не было такой чрезвычайной ситуации.

    «Конечно, горожане не виноваты. Первопричина – теплоэнергоцентраль, которая получила множественные порывы, не смогли их физически вовремя устранить. Экибастуз – единственный город в стране, где теплосеть проходит вместе с подводящими сетями водоснабжения. И когда остановилась подача тепла – прекратилась подача воды. Пока дом был без тепла, у многих лопнула система канализации. То есть массу неудобств получили люди. Будут приняты необходимые меры, уроки будут извлечены из этой ситуации», - заявил Роман Скляр.

    В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. Утром стало известно, что специалисты запускают котлоагрегаты №8 и №14. Были организованы ремонтные бригады.

    Ситуацию также прокомментировали аким Павлодарской области Абылкаир Скаков и аким Экибастуза Аян Бейсекин. По их словам, на теплосетях выявили 10 мест повреждений.

    В городе объявили режим чрезвычайной ситуации.

    Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

    Заместитель Премьер-Министра РК - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин заявил, что Правительство держит на контроле ситуацию, связанную с аварией на ТЭЦ в Экибастузе. Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил провести расследование технологического нарушения на «Экибастузтеплоэнерго».

    6 декабря аким Экибастуза Аян Бейсекин сообщил о замене около 2 тысяч батарей в домах, где нет тепла.

    7 декабря все социальные объекты Экибастуза подключили к теплу.

    8 декабря в Экибастузе отменили режим ЧС.

    Фото Валерия Бугаева и Есенжола Исабека
    Правительство РК Павлодарская область Экибастуз
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