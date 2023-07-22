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    Экибастузская ГРЭС-1 заработает на полную мощность впервые за 30 лет

    22 Июля 2023, 11:48

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Экибастуз председатель правления АО «Самрук-Қазына» посетил Экибастузский ГРЭС-1 и ГРЭС-2, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда «Самрук-Қазына».

    Нурлан Жакупов отметил важность готовности станции к предстоящему отопительному сезону 2023-2024 годов и задачи завершить ремонтную кампанию и своевременное накопление запасов угля.

    «Сейчас мы сосредоточены на готовности к предстоящему отопительному сезону и задаче завершения ремонтных работ, а также своевременного накопления запасов угля. С декабря ГРЭС-1 впервые с советских времен заработает на полную мощность. Стоит отметить, что Фонд не отвечает за отопление в Экибастузе, так как не владеет теплоэлектростанциями, однако стабильная работа электростанций в зимний период - критически важна», - сказал глава фонда.

    После ввода в эксплуатацию энергоблока №1 в конце текущего года, общая установленная мощность станции ГРЭС-1 составит 4000 МВт.

    ГРЭС-2 ежегодно вырабатывает около 6 миллиардов кВтч электроэнергии. В настоящее время реализуется приоритетный проект – строительство 3 блока на ГРЭС-2.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ФНБ «Самрук Казына» Энергетика Павлодарская область Минэнерго РК Отопительный сезон Самрук-Энерго
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