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    Экибастузец спас двоих детей при пожаре в многоэтажке

    24 Октября 2022, 21:04

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Мужчина поднялся по пожарной лестнице к балкону задымленной квартиры, расположенной на четвертом этаже, затем спустил малышей вниз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Спасителем несовершеннолетних стал 37-летний Азамат Смагулов.

    «Проезжая по улице Сатпаева, увидел задымление и стоявших на балконе детей. Вызвался добровольцем, так как сам являюсь отцом четверых детей», - рассказал мужчина.

    По информации пресс-службы ДЧС, пожар случился 23 октября в 12:15 по улице Сатпаева, 37.

    «В девятиэтажном доме в квартире на втором этаже горели домашние вещи и мебель. В результате пожара в больницу с ожогами госпитализированы мужчины 1988 и 1989 годов рождения и 32-летняя женщина», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Причина устанавливается.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Павлодарская область Происшествия Спасение Экибастуз
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