Экибастузцев за адмнарушения оштрафовали более чем на 98 млн тенге

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Стражи порядка в Экибастузе проверили жителей города, наказанных административными штрафами и не выплативших их, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Более одной тысячи должников по штрафам проверено по месту жительства в Экибастузе, в результате взыскано 90 штрафов на сумму около 2 млн тенге», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

По словам стражей порядка, с начала года в Экибастузе и его сельской зоне выявлены 7139 административных нарушений, по которым наложены штрафы более чем на 98 млн тенге.

«На сегодня взыскано более 61 млн тенге. На принудительное исполнение направлены 775 материалов», - отметил начальник административной полиции управления полиции Экибастуза Канат Каримжанов. Например, во время операции «Борышкер» сотрудники роты патрульной полиции остановили Mitsubishi Galant под управлением 50-летнего водителя, у которого по постановлению, вынесенному судебным исполнителем, был неоплаченный штраф по административному правонарушению. Машина водворена на специализированную штрафную стоянку. Операция «Борышкер» продлится до 30 июня, добавили в департаменте.