Екатерина Шульман стала профессором Университета КАЗГЮУ имени М. Нарикбаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Известный политолог Екатерина Шульман стала associate professor Университета КАЗГЮУ имени М.С.Нарикбаева. Она будет преподавать политологию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу университета.

Екатерина Шульман на этой неделе провела лекцию для студентов и магистрантов университета, а также выступила с общественной лекцией на тему «Казахстан: меняющееся общество, меняющиеся ценности» в рамках социального проекта «M.Narikbayev Public lecture», в качестве слушателей пришло более 600 человек.

Екатерина Шульман провела первую лекцию для студентов на тему «Анализ геополитической ситуации на Евразийском пространстве: взгляд политолога». После состоялась лекция для магистрантов на тему «Информационный «серфинг»: советы эксперта по развитию навыков грамотного политического анализа».

Екатерина Шульман – политолог и публицист, кандидат политических наук, эксперт по проблемам законотворчества.