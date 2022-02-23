Ехавшего задним ходом по встречке водителя ищет полиция в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Водитель легкового автомобиля без госномеров ездил по встречной полосе по улице Саина в Алматы. Полиция ищет нарушителя, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На видео, опубликованном в сети Instagram видно, как водитель автомашины марки «Lexus» без госномеров едет по встречной полосе задним ходом. Его сопровождает группа автомобилистов со включёнными сиренами и сигналами.

В описании ролика говорится, что водитель устроил беспредел по улице Саина. В результате его действий произошло массовое ДТП.

В пресс-службе департамента полиции города сообщили, что такое поведение на дорогах недопустимо и нарушители будут в обязательном порядке наказаны в соответствии с законами РК.

Сотрудники полиции начали поисковые мероприятия, личность каждого участника будет установлена.