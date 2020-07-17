Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Египетский ученый опубликовал книгу о «Словах назидания» Абая

    17 Июля 2020, 11:07

    КАИР. КАЗИНФОРМ - В Каире опубликована книга на арабском языке под названием «Наставления Абая народу Казахстана», автором которой является директор департамента исследований проповеди Министерства вакуфов Египта, известный теолог Халед ас-Саид Ганем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В своем труде египетский ученый дает разъяснения значения «Слов назидания» великого казахского поэта, их философского смысла, видения проблем национального воспитания и мировоззрения, морали и права.

    Это не первая книга Халеда ас-Саида Ганема о наследии Абая и о Казахстане в целом. В период с 2014 по 2017 год он работал преподавателем в Казахстанско-египетском университете исламской культуры «Нур-Мубарак» и написал большое количество научных трудов, посвященных истории, религии и культуре казахского народа.

    В настоящее время египетский ученый совместно с казахстанскими востоковедами работает над переводом на арабский язык «Слов назидания» и сборника стихов Абая, которые будут опубликованы Национальным центром РК «Национальное бюро переводов».

    Автор:

    Египет Абай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Физические упражнения уменьшают негативные последствия недосыпа - ученые
    Поступивших продуктов для помощи достаточно - акимат области Абай
    Coursera переведет еще 600 курсов на казахский язык
    Утвердить нормы базового финансирования научной деятельности намерены в Казахстане
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге