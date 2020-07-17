Египетский ученый опубликовал книгу о «Словах назидания» Абая

КАИР. КАЗИНФОРМ - В Каире опубликована книга на арабском языке под названием «Наставления Абая народу Казахстана», автором которой является директор департамента исследований проповеди Министерства вакуфов Египта, известный теолог Халед ас-Саид Ганем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В своем труде египетский ученый дает разъяснения значения «Слов назидания» великого казахского поэта, их философского смысла, видения проблем национального воспитания и мировоззрения, морали и права.

Это не первая книга Халеда ас-Саида Ганема о наследии Абая и о Казахстане в целом. В период с 2014 по 2017 год он работал преподавателем в Казахстанско-египетском университете исламской культуры «Нур-Мубарак» и написал большое количество научных трудов, посвященных истории, религии и культуре казахского народа.

В настоящее время египетский ученый совместно с казахстанскими востоковедами работает над переводом на арабский язык «Слов назидания» и сборника стихов Абая, которые будут опубликованы Национальным центром РК «Национальное бюро переводов».