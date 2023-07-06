Египетский самолет совершил вынужденную посадку в Актобе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Египетский самолет совершил вынужденную посадку в Актобе из-за подозрений о пожаре на борту воздушного судна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Комитете гражданской авиации сообщили о том, что сегодня утром в 4 часа 32 минуты самолет Боинг 737 египетской авиакомпании Red Sea направляясь по маршруту ШармЭль-Шейх-Астана совершил вынужденную посадку в аэропорту города Актобе.

«Экипаж принял решение о посадке в аэропорту города Актобе из-за подозрений о пожаре на борту воздушного судна. Борт со 184 пассажирами и 10 членами экипажа был встречен в аэропорту Актобе аварийно-спасательной командой с медработником. По информации от экипажа воздушного судна, пожар не подтвердился. Пассажиры жалоб на состояние здоровья не предъявляли», - сообщили в КГА.