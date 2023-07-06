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    Египетский самолет совершил вынужденную посадку в Актобе

    6 Июля 2023, 16:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Египетский самолет совершил вынужденную посадку в Актобе из-за подозрений о пожаре на борту воздушного судна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Комитете гражданской авиации сообщили о том, что сегодня утром в 4 часа 32 минуты самолет Боинг 737 египетской авиакомпании Red Sea направляясь по маршруту ШармЭль-Шейх-Астана совершил вынужденную посадку в аэропорту города Актобе.

    «Экипаж принял решение о посадке в аэропорту города Актобе из-за подозрений о пожаре на борту воздушного судна. Борт со 184 пассажирами и 10 членами экипажа был встречен в аэропорту Актобе аварийно-спасательной командой с медработником. По информации от экипажа воздушного судна, пожар не подтвердился. Пассажиры жалоб на состояние здоровья не предъявляли», - сообщили в КГА.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Актюбинская область Происшествия Аэропорт
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