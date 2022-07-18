Египетский фунт упал до рекордно низких значений с 2016 года по отношению к доллару США

КАИР. КАЗИНОФОРМ – Цена египетского фунта снизилась по отношению к доллару США до самого низкого уровня за последние пять лет, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Egypt Independent.

Стоимость национальной валюты упала до уровня 18,91 за доллар в государственных банках, включая Национальный банк Египта и Banque Misr, что стало рекордным значением с 2016 года.

Падение египетского фунта произошло после того, как цена на американскую валюту выросла до самого высокого уровня за 20 лет по отношению к некоторым международным валютам, включая евро и японскую иену.

Цена евро стабилизировалась по отношению к цене доллара США на торгах в понедельник, в то время как трейдеры сосредоточились на недавно опубликованных данных США, которые подтвердили рост инфляции в США до 9,1 %, самого высокого уровня за 40 лет.

Ранее финансовые эксперты сообщали о том, что египетский бизнес переживает тяжелое лето из-за ослабления потребительского спроса, вызванного ростом цен, а также сильной девальвации.

«Египетские компании пострадали от резкого спада в новом бизнесе в июне, что привело к самому сильному ухудшению экономических условий со времен введения коронавирусных ограничений», - отметил Дэвид Оуэн, экономист S&P Global.

Все это происходит на фоне «самого быстрого роста производственных затрат за почти четыре года, что привело к заметному ускорению темпов роста продажной стоимости», - сообщатся в июньских финансовых отчетах PMI от S&P Global.

Фото: www.egyptindependent.com