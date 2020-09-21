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    Египетские археологи откопали сразу 27 древних саркофагов

    21 Сентября 2020, 06:30

    ЛОНДОН. ВВС - КАЗИНФОРМ - Большое количество саркофагов, возраст которых превышает 2,5 тысячи лет, обнаружены в одном из крупнейших древнеегипетских некрополей, Саккаре, в 30 км к югу от Каира. Находятся ли внутри них мумии, пока неизвестно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

    В начале сентября во вновь найденном подземном помещении нашли 13 деревянных гробов, а затем еще 14, говорится в обнародованном в субботу заявлении египетского министерства по делам древностей.

    «Первичное обследование показало, что все эти саркофаги запечатаны и не открывались с момента захоронения», - сказано в сообщении.

    На опубликованных фото видны хорошо сохранившиеся цветные саркофаги и мелкие артефакты, также искусно сделанные и украшенные.

    Это одна из самых крупных находок такого рода в истории.

    Информацию о ней отсрочили до того момента, когда министр Халед Анани посетил место раскопок и поблагодарил своих сотрудников за самоотверженную работу в трудных условиях. Подземное помещение находится на дне колодца на глубине 11 метров.

    Раскопки и изучение находок продолжаются. Министерство заявило, что надеется «раскрыть больше тайн» на ближайшей пресс-конференции.

    Саккара являлась грандиозным кладбищем на протяжении трех тысяч лет. Его название происходит от имени древнеегипетского бога мертвых Сокара.

    С XXIII века до н.э. фараонов там не хоронили, но погребение менее важных персон продолжалось до римских времен.

    Саккара включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

    Фото: ЕРА

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    Наука Египет
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