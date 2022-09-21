Египет представил саркофаг королевского секретаря времен Рамзеса II

КАИР. КАЗИНФОРМ – Египет представил саркофаг высокопоставленного чиновника, жившего более 3200 лет назад, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание CBS News.

Министерство по делам древностей сообщило, что группа египетских археологов из Каирского университета обнаружила в гробнице Птах-эм-уйи в прошлом году саркофаг из красного гранита высокопоставленного чиновника при Рамзесе II, который правил Египтом в XIII веке до нашей эры.

Глава Высшего совета древностей Египта Мостафа Вазири сообщил, что дворянин был королевским секретарем, главным надзирателем за скотом, главой сокровищницы Рамассеума, погребального храма Рамзеса в Фиванском некрополе в городе Луксор. Древнеегипетский чиновник также отвечал за божественные подношения всем богам Верхнего и Нижнего Египта.

В мае в Египте обнаружили тайник со 150 бронзовыми статуэтками, в марте - пять древних гробниц, а в прошлом году - более 50 деревянных саркофагов, относящихся ко времени Нового царства, которое закончилось в XI веке до нашей эры.

Египет пытается возродить свою туристическую индустрию. Находки, найденные археологами, возможно, будут представлены в Большом египетском музее у подножия пирамид, открытие которого давно откладывается. Ожидается, что он откроется в этом году.





Фото: cbsnews.com



